Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 14 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированного Мариуполя К. Иващенко заявил: "экологическая ситуация в Мариуполе улучшилась в последнее время, поскольку в городе сейчас не работают металлургические предприятия, все разговоры украинских СМИ о катастрофе – выдумках".



Дезинформация: В минобороны России со ссылкой на показания пленных военнослужащих ВСУ сообщили, что "большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их заставляют подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии".

Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на минобороны РФ сообщили: "200 боевиков формирования "Кракен" отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска. Боевики заявили о "переходе" в харьковскую городскую терроборону, а во время драки с командирами и перестрелки, что началась, были убиты шесть человек".

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