Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 14 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 14 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированного Мариуполя К. Иващенко заявил: "экологическая ситуация в Мариуполе улучшилась в последнее время, поскольку в городе сейчас не работают металлургические предприятия, все разговоры украинских СМИ о катастрофе – выдумках".
Дезинформация: В минобороны России со ссылкой на показания пленных военнослужащих ВСУ сообщили, что "большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их заставляют подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии".
Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на минобороны РФ сообщили: "200 боевиков формирования "Кракен" отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска. Боевики заявили о "переходе" в харьковскую городскую терроборону, а во время драки с командирами и перестрелки, что началась, были убиты шесть человек".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное