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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 февраля

15 февраля, 2023 среда
00:17
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 14 февраля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 14 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на российского политолога В. Брутера сообщили, что "к годовщине "СВО" ВСУ готовят диверсии на территории России".

Дезинформация: Цитируя российского политолога Б. Беспалько, СМИ РФ сообщили: "подталкивая Украину к активным боевым действиям, США ожидают увидеть "демонстрацию успеха". … Если Украина будет проигрывать, исчезнет и целесообразность в поставке ей помощи. Тогда появится смысл договариваться с РФ о разделении сфер влияния, разделении Украины и т.д.".

Дезинформация: Политолог Академии общественных наук Китая Люй Сян заявил: "РФ в целом достигла стратегических целей, поставленных в ходе "СВО", в то время как Украина не способна держать оборону без поддержки США и НАТО. … Снабжение Украине более эффективного вооружения приведет к более серьезным последствиям. … Первыми, кто пострадает при эскалации, станут Польша и Румыния".

Украина
Россия
военные силы Украины
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США
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руские фейки
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