Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 14 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на российского политолога В. Брутера сообщили, что "к годовщине "СВО" ВСУ готовят диверсии на территории России".

Дезинформация: Цитируя российского политолога Б. Беспалько, СМИ РФ сообщили: "подталкивая Украину к активным боевым действиям, США ожидают увидеть "демонстрацию успеха". … Если Украина будет проигрывать, исчезнет и целесообразность в поставке ей помощи. Тогда появится смысл договариваться с РФ о разделении сфер влияния, разделении Украины и т.д.".

Дезинформация: Политолог Академии общественных наук Китая Люй Сян заявил: "РФ в целом достигла стратегических целей, поставленных в ходе "СВО", в то время как Украина не способна держать оборону без поддержки США и НАТО. … Снабжение Украине более эффективного вооружения приведет к более серьезным последствиям. … Первыми, кто пострадает при эскалации, станут Польша и Румыния".