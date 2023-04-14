Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 14 апреля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Для Вашингтона и НАТО Украина – только полигон для испытания оружия, в частности биологического, и обкатки новых способов ведения войны… Это вызывает неодобрение населения стран Запада, но их правительства врут, что все выделяемые на войну деньги оседают в экономиках США и Европы, а украинцев обманывают, что долги возвращать не придется", – заявил спикер госдумы РФ В. Володин.

Манипуляция: Посол РФ в США А. Антонов заявил: "Инфопространство Америки забито антироссийскими репортажами. Полно лживой информации. Ни одного положительного слова. Наши (посольства РФ в США, – ред.) попытки пробиться на страницы или телеэкраны местных СМИ в основном заканчиваются отказом".

Дезинформация: В МИД РФ сообщили: "в информационном пространстве США не найти актуальных статей и материалов о многочисленных нацистских лагерях подготовки и воспитания несовершеннолетних украинцев в духе ненависти к россиянам и всему российскому".