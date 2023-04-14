Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 14 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 14 апреля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Для Вашингтона и НАТО Украина – только полигон для испытания оружия, в частности биологического, и обкатки новых способов ведения войны… Это вызывает неодобрение населения стран Запада, но их правительства врут, что все выделяемые на войну деньги оседают в экономиках США и Европы, а украинцев обманывают, что долги возвращать не придется", – заявил спикер госдумы РФ В. Володин.
Манипуляция: Посол РФ в США А. Антонов заявил: "Инфопространство Америки забито антироссийскими репортажами. Полно лживой информации. Ни одного положительного слова. Наши (посольства РФ в США, – ред.) попытки пробиться на страницы или телеэкраны местных СМИ в основном заканчиваются отказом".
Дезинформация: В МИД РФ сообщили: "в информационном пространстве США не найти актуальных статей и материалов о многочисленных нацистских лагерях подготовки и воспитания несовершеннолетних украинцев в духе ненависти к россиянам и всему российскому".
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