Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 14 апреля россияне запустили три больших обмана.



Фейк: В украинском и российском сегментах соцсетей началось широкое тиражирование видео, основной темой которого стало якобы принуждение представителями "Правого сектора" военнослужащих ВСУ производить расстрелы гражданского населения. Как отмечается в видеозаписи, это должно было стать "местой за Бучу".



Фейк: Минобороны РФ утверждает, что "украинские специалисты под контролем американских ученых принимали пробы воды в больших реках Украины, чтобы распространить возбудители холеры, брюшного тифа и гепатита".



Фейк: Минобороны РФ утверждает, что "украинские националисты планируют взорвать эстакаду над железной дорогой в Краматорском районе, чтобы обвинить ВС РФ в разрушении важной инфраструктуры".





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