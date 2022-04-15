Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 14 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 14 апреля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: В украинском и российском сегментах соцсетей началось широкое тиражирование видео, основной темой которого стало якобы принуждение представителями "Правого сектора" военнослужащих ВСУ производить расстрелы гражданского населения. Как отмечается в видеозаписи, это должно было стать "местой за Бучу".
Фейк: Минобороны РФ утверждает, что "украинские специалисты под контролем американских ученых принимали пробы воды в больших реках Украины, чтобы распространить возбудители холеры, брюшного тифа и гепатита".
Фейк: Минобороны РФ утверждает, что "украинские националисты планируют взорвать эстакаду над железной дорогой в Краматорском районе, чтобы обвинить ВС РФ в разрушении важной инфраструктуры".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.64
- Актуальное
- Важное