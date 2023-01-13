Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 13 января россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские СМИ сообщили, что "тату-мастера в Ивано-Франковске придумали акцию со слоганом "Едете в Европу? Удалим свастику за полцены!". Предполагаем, что российский плен является еще одной причиной избавиться от свастик". Однако такая информация не соответствует действительности.

Дезинформация: Российский сенатор А. Пушков заявил, что "все военные маньяки – в США, а Кларк, безусловно, один из них, призывают передать Киеву наступательное оружие, а прежде всего – танки".

Манипуляция: Враждебные СМИ со ссылкой на ведущего американского телеканала Fox News Т.Карлсона заявили, что "поддержка Украины США является "главным преступлением века", поскольку смерти, вызванные украинским конфликтом, имеют лишь одну цель – скрыть печальное состояние американской экономики и отвлечь людей от проблем собственной страны".

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