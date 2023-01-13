Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 января
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 13 января
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 13 января россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российские СМИ сообщили, что "тату-мастера в Ивано-Франковске придумали акцию со слоганом "Едете в Европу? Удалим свастику за полцены!". Предполагаем, что российский плен является еще одной причиной избавиться от свастик". Однако такая информация не соответствует действительности.
Дезинформация: Российский сенатор А. Пушков заявил, что "все военные маньяки – в США, а Кларк, безусловно, один из них, призывают передать Киеву наступательное оружие, а прежде всего – танки".
Манипуляция: Враждебные СМИ со ссылкой на ведущего американского телеканала Fox News Т.Карлсона заявили, что "поддержка Украины США является "главным преступлением века", поскольку смерти, вызванные украинским конфликтом, имеют лишь одну цель – скрыть печальное состояние американской экономики и отвлечь людей от проблем собственной страны".
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