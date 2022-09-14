Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 13 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Заместитель главы МИД РФ С. Рябкова заявил, что "на совещании Конвенции о биологическом и токсическом оружии большинство претензий России по военно-биологической деятельности в Украине остались без ответа, [тому] РФ считает необходимым продолжить анализ ситуации вокруг такой деятельности на территории Украины".

Манипуляция: Заместитель главы Совбеза РФ Д. Медведев заявил: "Киев не получит никаких "гарантий безопасности", тем более что их проект является "прологом" к Третьей мировой войне". В то же время, Медведев предостерег Запад от попыток ослаблять Россию "чужими руками", поскольку последствия могут быть апокалиптическими".

Дезинформация: Т.н. "глава" ТОТ Донецкой области Д. Пушилин заявил: "проект Киева нацелен не на "гарантию безопасности", а на создание еще большей опасности для украинцев и жителей всего мира… Киев не теряет надежды втянуть в конфликт на территории Украины и Донбасса третьи государства" .

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