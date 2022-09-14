Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 13 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 13 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Заместитель главы МИД РФ С. Рябкова заявил, что "на совещании Конвенции о биологическом и токсическом оружии большинство претензий России по военно-биологической деятельности в Украине остались без ответа, [тому] РФ считает необходимым продолжить анализ ситуации вокруг такой деятельности на территории Украины".
Манипуляция: Заместитель главы Совбеза РФ Д. Медведев заявил: "Киев не получит никаких "гарантий безопасности", тем более что их проект является "прологом" к Третьей мировой войне". В то же время, Медведев предостерег Запад от попыток ослаблять Россию "чужими руками", поскольку последствия могут быть апокалиптическими".
Дезинформация: Т.н. "глава" ТОТ Донецкой области Д. Пушилин заявил: "проект Киева нацелен не на "гарантию безопасности", а на создание еще большей опасности для украинцев и жителей всего мира… Киев не теряет надежды втянуть в конфликт на территории Украины и Донбасса третьи государства" .
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