Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 сентября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил: "Западные страны, поставляя в Украину вооружение советского и российского производства, нарушают все контрактные обязательства".

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "применяя западное вооружение, украинские боевики продолжают цинично наносить удары по гражданским объектам на территории России".

Манипуляция: Пророссийский TG-канал "Женщина с косой" написал: "На Банковой переживают из-за роста пророссийских настроений в Европе и прихода к власти правительств, которые симпатизируют России и выступают за отмену санкций".