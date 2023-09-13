Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 13 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил: "Западные страны, поставляя в Украину вооружение советского и российского производства, нарушают все контрактные обязательства".
Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "применяя западное вооружение, украинские боевики продолжают цинично наносить удары по гражданским объектам на территории России".
Манипуляция: Пророссийский TG-канал "Женщина с косой" написал: "На Банковой переживают из-за роста пророссийских настроений в Европе и прихода к власти правительств, которые симпатизируют России и выступают за отмену санкций".
- В испаноязычных telegram-каналах распространяется фейк, что причиной поражений армии РФ в Украине является якобы нежелание российского президента Владимира Путина убивать христиан.
- В среду, 13 сентября, стало известно, что по сети распространяется фейковая информация, что Ирландия якобы начала экстрадицию украинцев призывного возраста.
- Сетью массово распространяется фейк-видеоролик, в котором Валерий Залужный, Александр Сырский и другие командующие украинской армии создали петицию по роспуску Верховной Рады Украины.
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