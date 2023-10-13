Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 октября россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российский коллаборант В. Ганчев заявил, что "на Украине "утилизируют" русскоязычное население фашистскими методами".

Дезинформация: Вражеские пропагандистские TG-каналы распространили видеозапись с военнослужащими Интернационального легиона и написали: "Украинские СМИ сообщают, что иностранные наемники, которых западные союзники активно направляли в состав ВСУ, покидают Украину и направляются в Израиль"

Манипуляция: Посол РФ во Франции А. Мешков заявил: "Париж среди тех, кто заинтересован в затягивании конфликта в Украине".