Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 13 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 октября россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российский коллаборант В. Ганчев заявил, что "на Украине "утилизируют" русскоязычное население фашистскими методами".
Дезинформация: Вражеские пропагандистские TG-каналы распространили видеозапись с военнослужащими Интернационального легиона и написали: "Украинские СМИ сообщают, что иностранные наемники, которых западные союзники активно направляли в состав ВСУ, покидают Украину и направляются в Израиль"
Манипуляция: Посол РФ во Франции А. Мешков заявил: "Париж среди тех, кто заинтересован в затягивании конфликта в Украине".
- 9 октября россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
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