Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 13 октября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Президент РФ В. Путин заявил: "Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепей снабжения, чтобы решить срочные задачи по продовольственной безопасности".



Фейк: В эфире одного из российских телеканалов эксдепутат ВРУ В. Олейник заявил, что "В. Ким отдал приказ об обходе квартир жителей области для выявления сепаратистов <…> это часть мер по устрашению населения", [поскольку] Украина за последние "8 лет превратилась в концлагерь для несогласных".

Дезинформация: В МИД России заявили: "референдумы проведены в полном соответствии с Декларацией о принципах международного права, которая гарантирует территориальную целостность тем государствам, где "правительства представляют без разницы в расе, вероисповедании или цвете кожи весь народ". Совершенно очевидно, что киевская власть этому критерию совершенно не отвечает".

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