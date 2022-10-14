Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 13 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 13 октября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Президент РФ В. Путин заявил: "Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепей снабжения, чтобы решить срочные задачи по продовольственной безопасности".
Фейк: В эфире одного из российских телеканалов эксдепутат ВРУ В. Олейник заявил, что "В. Ким отдал приказ об обходе квартир жителей области для выявления сепаратистов <…> это часть мер по устрашению населения", [поскольку] Украина за последние "8 лет превратилась в концлагерь для несогласных".
Дезинформация: В МИД России заявили: "референдумы проведены в полном соответствии с Декларацией о принципах международного права, которая гарантирует территориальную целостность тем государствам, где "правительства представляют без разницы в расе, вероисповедании или цвете кожи весь народ". Совершенно очевидно, что киевская власть этому критерию совершенно не отвечает".
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