Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 13 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПИ при РНБО Украины, 13 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Постоянный представитель РФ при ООН В.Небензя заявил, что у России есть сведения о том, что американские ученые… осуществляли испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской областной клинической психиатрической больницы №3. Аналогичные опыты проводились в психиатрической больнице №1 в селе Стрелки Харьковской области".
Фейк: В минобороны РФ заявили, что "на фоне нарастающего топливного кризиса в Харьковской области боевики националистических батальонов цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для автомобилей скорой помощи и других экстренных служб".
Манипуляция: Депутат госдумы РФ А.Морозов сообщил: "своим заявлением о России Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины". Такой тезис последнего вызван "резкими высказываниями в адрес России".
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