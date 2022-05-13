Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПИ при РНБО Украины, 13 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Постоянный представитель РФ при ООН В.Небензя заявил, что у России есть сведения о том, что американские ученые… осуществляли испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской областной клинической психиатрической больницы №3. Аналогичные опыты проводились в психиатрической больнице №1 в селе Стрелки Харьковской области".



Фейк: В минобороны РФ заявили, что "на фоне нарастающего топливного кризиса в Харьковской области боевики националистических батальонов цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для автомобилей скорой помощи и других экстренных служб".



Манипуляция: Депутат госдумы РФ А.Морозов сообщил: "своим заявлением о России Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины". Такой тезис последнего вызван "резкими высказываниями в адрес России".

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