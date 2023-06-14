Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "Мы даже пальцем не прикоснулись, однако нас заставили встать на защиту, мы искренне пытались договориться", – заявил Путин.

Российский диктатор также добавил: "Украина – это страна, которую Запад использует для расшатывания РФ".

Дезинформация: "Владимир Зеленский готовит новую поездку в Польшу, где будет обсуждать формат Варшавской унии и введение в Украину Литовско-польско-украинского корпуса", – пишут вражеские СМИ.

Фейк: "В ходе контрнаступления Украина уже потеряла 25-30% западного вооружения", – заявил президент РФ Владимир Путин.