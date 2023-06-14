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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 июня

14 июня, 2023 среда
03:49
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 13 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "Мы даже пальцем не прикоснулись, однако нас заставили встать на защиту, мы искренне пытались договориться", – заявил Путин.

Российский диктатор также добавил: "Украина – это страна, которую Запад использует для расшатывания РФ".

Дезинформация: "Владимир Зеленский готовит новую поездку в Польшу, где будет обсуждать формат Варшавской унии и введение в Украину Литовско-польско-украинского корпуса", – пишут вражеские СМИ.

Фейк: "В ходе контрнаступления Украина уже потеряла 25-30% западного вооружения", – заявил президент РФ Владимир Путин.

Украина
Россия
Польша
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Литва
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