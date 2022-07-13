Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 13 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 13 июля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Российские СМИ, со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ А. Бочарова сообщили: "небеленая офисная бумага российского производства обладает полезными для здоровья свойствами. Оказывается, более фактурная бумага полезна для глаз человека".
Дезинформация: В минобороны России заявили, что "в г.Дружковка Донецкой области в здании городской поликлиники военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки, в подвале как "живой щит" силой удерживаются персонал и пациенты, подходы к учреждению заминированы, но местным жителям это намеренно не сообщили".
Фейк: Колобранты-"руководители" временно оккупированных территорий Херсонской области заявили, что "с помощью вертолета украинские военные начали поджигать поля с пшеницей и другими зерновыми на приграничных территориях региона".
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