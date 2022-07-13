Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 13 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Российские СМИ, со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ А. Бочарова сообщили: "небеленая офисная бумага российского производства обладает полезными для здоровья свойствами. Оказывается, более фактурная бумага полезна для глаз человека".



Дезинформация: В минобороны России заявили, что "в г.Дружковка Донецкой области в здании городской поликлиники военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки, в подвале как "живой щит" силой удерживаются персонал и пациенты, подходы к учреждению заминированы, но местным жителям это намеренно не сообщили".

Фейк: Колобранты-"руководители" временно оккупированных территорий Херсонской области заявили, что "с помощью вертолета украинские военные начали поджигать поля с пшеницей и другими зерновыми на приграничных территориях региона".

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