Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 декабря
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 13 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 декабря россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Вражеские telegram-каналы сообщили, что "войска РФ рекордными темпами уничтожают украинские РСЗО в Запорожской области… за последние дни уничтожено около полутора десятков MLRS, MARS-II, HIMARS, а также РЛС… российские военные перехватывают инициативу на Запорожском направлении".
Манипуляция: Российские СМИ, цитируя члена Конгресса США П.Госара, сообщили, что украинские власти недостойны любой помощи со стороны Вашингтона: "Смерти не прекращаются, а Украина стала авторитарным режимом, который не заслуживает какой-либо поддержки".
Фейк: Запорожский коллаборант В. Рогов заявил, что тяжелого вооружения на Запорожской АЭС не было, а выведение легкого вооружения означало бы снятие охраны со станции: "Запорожская АЭС – это государственная собственность России, и любые провокации и попытки по ее захвату жестко присутствуют. ".
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