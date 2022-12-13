Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 декабря россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Вражеские telegram-каналы сообщили, что "войска РФ рекордными темпами уничтожают украинские РСЗО в Запорожской области… за последние дни уничтожено около полутора десятков MLRS, MARS-II, HIMARS, а также РЛС… российские военные перехватывают инициативу на Запорожском направлении".

Манипуляция: Российские СМИ, цитируя члена Конгресса США П.Госара, сообщили, что украинские власти недостойны любой помощи со стороны Вашингтона: "Смерти не прекращаются, а Украина стала авторитарным режимом, который не заслуживает какой-либо поддержки".

Фейк: Запорожский коллаборант В. Рогов заявил, что тяжелого вооружения на Запорожской АЭС не было, а выведение легкого вооружения означало бы снятие охраны со станции: "Запорожская АЭС – это государственная собственность России, и любые провокации и попытки по ее захвату жестко присутствуют. ".

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