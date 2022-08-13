Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 13 августа россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российский политолог-пропагандист В. Корнилов заявил: "на Западе будут разжигать антироссийскую истерию и будут обвинять РФ во всех бедах – даже прекрасно зная, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Но надо понимать: после того, как [война] будет успешно завершена, обвинение на адрес РФ будут бессмысленными".



Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Николаевщины Ю. Барбашов заявил: "жители Снигиревки в Николаевской области, расположенной вблизи фронта, смогут принять участие в референдуме о воссоединении Херсонской области с Россией".

Фейк: В минобороны РФ заявили, что "военнопленные ВСУ решили остаться на подконтрольной РФ территории из-за нежелания воевать… все они добровольно сдались, чтобы сохранить жизнь… сейчас это удается немногим, поскольку бойцы нацбатов выполняют роль заградительных отрядов и не позволяют покидать позицию".

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