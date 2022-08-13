Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 13 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 13 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российский политолог-пропагандист В. Корнилов заявил: "на Западе будут разжигать антироссийскую истерию и будут обвинять РФ во всех бедах – даже прекрасно зная, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Но надо понимать: после того, как [война] будет успешно завершена, обвинение на адрес РФ будут бессмысленными".
Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Николаевщины Ю. Барбашов заявил: "жители Снигиревки в Николаевской области, расположенной вблизи фронта, смогут принять участие в референдуме о воссоединении Херсонской области с Россией".
Фейк: В минобороны РФ заявили, что "военнопленные ВСУ решили остаться на подконтрольной РФ территории из-за нежелания воевать… все они добровольно сдались, чтобы сохранить жизнь… сейчас это удается немногим, поскольку бойцы нацбатов выполняют роль заградительных отрядов и не позволяют покидать позицию".
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