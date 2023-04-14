Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 13 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "Большинство здравомыслящих людей до сих пор не могут понять причину закачки Западом миллиардов в Украину, когда при этом закрываются глаза на страдания и потребности людей в других странах мира. Специалисты называют этот подход стран Запада "моральным банкротством", - заявил проректор дипакадемии МИД РФ О .Карпович.
Манипуляция: Комментируя перенос государственной информации Украины в облачные хранилища корпорации Amazon, представитель МИД РФ М. Захарова заявила, что "среди прочего, теперь в Amazon есть данные сотен тысяч украинских детей, которые учатся по одной из дистанционных программ, поэтому Зеленский продал граждан Украины еще и туда".
Дезинформация: В МИД РФ сообщили: "Отмечаем, что, несмотря на все высокопарные заявления о глобальной продовольственной безопасности и помощи нуждающимся странам, "Черноморская инициатива" продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран".
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