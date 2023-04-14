Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 апреля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "Большинство здравомыслящих людей до сих пор не могут понять причину закачки Западом миллиардов в Украину, когда при этом закрываются глаза на страдания и потребности людей в других странах мира. Специалисты называют этот подход стран Запада "моральным банкротством", - заявил проректор дипакадемии МИД РФ О .Карпович.

Манипуляция: Комментируя перенос государственной информации Украины в облачные хранилища корпорации Amazon, представитель МИД РФ М. Захарова заявила, что "среди прочего, теперь в Amazon есть данные сотен тысяч украинских детей, которые учатся по одной из дистанционных программ, поэтому Зеленский продал граждан Украины еще и туда".

Дезинформация: В МИД РФ сообщили: "Отмечаем, что, несмотря на все высокопарные заявления о глобальной продовольственной безопасности и помощи нуждающимся странам, "Черноморская инициатива" продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран".