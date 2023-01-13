Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 12 января россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ сообщают: "В противостоянии на территории Украины Запад все больше вовлекается в конфликт из-за оружия, финансы, политической поддержки режима В.Зеленского. Как выяснилось, это многомиллиардный бизнес для американского ВПК".

Фейк: Пресс-секретарь МИД РФ Н. Захарова заявила: "В Украине… демонстрируется пренебрежение чувствами миллионов верующих. Власть намеренно… устроила провокации с целью вытеснить каноническую церковь из Киево-Печерской лавры". Также Захарова подчеркнула, что получила материал, где "речь идет о поджогах церквей, которые не подчиняются раскольнической православной церкви Украины".

Манипуляция: Вражеские СМИ сообщили, что "пиар-акция ОП "Пункты несокрушимости" с треском потерпела неудачу, [поскольку] часть пунктов банально не работает, а в некоторых решили подзаработать на украинцах и даже разместили объявление, в котором говорится, что "Пункты Несокрушимости "стали платными".

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