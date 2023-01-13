Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 января
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 12 января
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 12 января россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российские СМИ сообщают: "В противостоянии на территории Украины Запад все больше вовлекается в конфликт из-за оружия, финансы, политической поддержки режима В.Зеленского. Как выяснилось, это многомиллиардный бизнес для американского ВПК".
Фейк: Пресс-секретарь МИД РФ Н. Захарова заявила: "В Украине… демонстрируется пренебрежение чувствами миллионов верующих. Власть намеренно… устроила провокации с целью вытеснить каноническую церковь из Киево-Печерской лавры". Также Захарова подчеркнула, что получила материал, где "речь идет о поджогах церквей, которые не подчиняются раскольнической православной церкви Украины".
Манипуляция: Вражеские СМИ сообщили, что "пиар-акция ОП "Пункты несокрушимости" с треском потерпела неудачу, [поскольку] часть пунктов банально не работает, а в некоторых решили подзаработать на украинцах и даже разместили объявление, в котором говорится, что "Пункты Несокрушимости "стали платными".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.82
- Актуальное
- Важное