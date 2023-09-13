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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 сентября

13 сентября, 2023 среда
02:48
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 12 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 12 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Постпред РФ в ЮНЕСКО Ш. Аляутдинов заявил: "Страны Запада препятствуют мирному урегулированию в Украине, подталкивая эту страну к продолжению военных действий, снабжая Киевом оружие и боеприпасы. От действия этого оружия пострадали немало культурных объектов".

Манипуляция: Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил: "чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться".

Дезинформация: Кремлевский диктатор В. Путин на "Восточном экономическом форуме" заявил, что "Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления".

  • В испаноязычных telegram-каналах распространяется фейк, что причиной поражений армии РФ в Украине является якобы нежелание российского президента Владимира Путина убивать христиан.
Мир
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