Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 12 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Постпред РФ в ЮНЕСКО Ш. Аляутдинов заявил: "Страны Запада препятствуют мирному урегулированию в Украине, подталкивая эту страну к продолжению военных действий, снабжая Киевом оружие и боеприпасы. От действия этого оружия пострадали немало культурных объектов".

Манипуляция: Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил: "чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться".

Дезинформация: Кремлевский диктатор В. Путин на "Восточном экономическом форуме" заявил, что "Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления".