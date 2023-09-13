Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 12 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 12 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Постпред РФ в ЮНЕСКО Ш. Аляутдинов заявил: "Страны Запада препятствуют мирному урегулированию в Украине, подталкивая эту страну к продолжению военных действий, снабжая Киевом оружие и боеприпасы. От действия этого оружия пострадали немало культурных объектов".
Манипуляция: Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил: "чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться".
Дезинформация: Кремлевский диктатор В. Путин на "Восточном экономическом форуме" заявил, что "Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления".
- В испаноязычных telegram-каналах распространяется фейк, что причиной поражений армии РФ в Украине является якобы нежелание российского президента Владимира Путина убивать христиан.
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