Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 12 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 12 октября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "Достаточно наглая позиция украинцев все меньше нравится Западу и США. У налогоплательщиков этих стран возникают вопросы о расходовании средств, выделяемых на Украину, и Зеленскому придется на них отвечать", – заявил пресс-секретарь Путина Д. Песков.
Дезинформация: Посол РФ в США А. Антонов заявил, что "новый пакет помощи [Украине] на $200 млн не решит задач, поставленных администрацией перед украинскими марионетками… Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан".
Манипуляция: Пророссийский телеграмм-канал "Легитимный" написал: "Рамштайн для Владимира Зеленского оказался провальным. Хотя Банковая пыталась преподнести обывателю эту поездку Президента Украины как успех. Если посмотреть на список того, сколько передают партнеры, то сразу видно, что происходит снижение общей суммы помощи".
- 9 октября россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
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