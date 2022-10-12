Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 12 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил, что "нет сомнения, что инцидент на "Северных потоках" является актом международного терроризма, так конкуренты заставляют европейцев покупать ресурсы по завышенным ценам <…> Россия не виновата в том, что европейцы, как в Средневековье, запасаются на зиму дровами".



Манипуляция: Руководитель Газпрома А. Миллер заявил, что Европа переживет эту зиму, и есть вопрос, что будет с закачкой газа в следующие периоды: "Европа переживет [зиму], только что будет с закачкой уже к зиме 2023 и 2024 годов? И тогда становится понятно, что энергетический кризис пришел не на короткий период времени, а причины кризиса носят системный характер".

Дезинформация: Постпред России при Организации по запрету химического оружия А. Шульгин заявил, что "попытки США и их союзников обвинить России в дезинформации убедительно показали, что дезинформацией занимаются украинские подопечные Вашингтона за его попустительство".

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