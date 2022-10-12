Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 12 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 12 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил, что "нет сомнения, что инцидент на "Северных потоках" является актом международного терроризма, так конкуренты заставляют европейцев покупать ресурсы по завышенным ценам <…> Россия не виновата в том, что европейцы, как в Средневековье, запасаются на зиму дровами".
Манипуляция: Руководитель Газпрома А. Миллер заявил, что Европа переживет эту зиму, и есть вопрос, что будет с закачкой газа в следующие периоды: "Европа переживет [зиму], только что будет с закачкой уже к зиме 2023 и 2024 годов? И тогда становится понятно, что энергетический кризис пришел не на короткий период времени, а причины кризиса носят системный характер".
Дезинформация: Постпред России при Организации по запрету химического оружия А. Шульгин заявил, что "попытки США и их союзников обвинить России в дезинформации убедительно показали, что дезинформацией занимаются украинские подопечные Вашингтона за его попустительство".
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