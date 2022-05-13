Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 12 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 12 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В Минобороны РФ заявили, что в Харьковской области "неонацисты и СБУ совершают карательные рейды, обвиняя жителей в коллаборационизме", а также "препятствуют эвакуации граждан и обстреливают артиллерией и минометами выезды из заблокированных населенных пунктов".
Фейк: Для создания протестных настроений в украинском обществе, в мессенджере Telegram распространяется сообщение об Указе Президента Украины Владимире Зеленском о общей мобилизации, которая должна проводиться в течение 90 дней со дня ее объявления, то есть до 24 мая.
Манипуляция: Президент РФ В.Путин заявил, что "несколько стран сталкиваются с угрозой голода и вина за это полностью лежит на элитах Запада". В то же время он подчеркнул, что "продолжение санкционной одержимости Запада приведет к сложным последствиям для ЕС и беднейших стран мира".
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