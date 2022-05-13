Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 12 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: В Минобороны РФ заявили, что в Харьковской области "неонацисты и СБУ совершают карательные рейды, обвиняя жителей в коллаборационизме", а также "препятствуют эвакуации граждан и обстреливают артиллерией и минометами выезды из заблокированных населенных пунктов".



Фейк: Для создания протестных настроений в украинском обществе, в мессенджере Telegram распространяется сообщение об Указе Президента Украины Владимире Зеленском о общей мобилизации, которая должна проводиться в течение 90 дней со дня ее объявления, то есть до 24 мая.



Манипуляция: Президент РФ В.Путин заявил, что "несколько стран сталкиваются с угрозой голода и вина за это полностью лежит на элитах Запада". В то же время он подчеркнул, что "продолжение санкционной одержимости Запада приведет к сложным последствиям для ЕС и беднейших стран мира".

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