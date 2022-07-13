Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 12 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 12 июля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Российские СМИ: "американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара". Таким образом, пропагандисты пытаются обвинить силы НАТО в участии в войне с РФ на стороне Украины.
Дезинформация: В минобороны России заявили, что "используя БпЛА, украинские неонацисты нанесли удар двумя 120-мм минами по домам… в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Эта провокация киевского режима… организована западными кураторами, которые… подвергают опасности".
Фейк: Российские пропагандисты сообщили, что якобы офицеры ВСУ договорились с оккупантами "о продаже РСЗО HIMARS российской стороне за сумму в $800 тыс. и боекомплекта к нему за $330 тыс. Способ передачи - оставление пусковой установки в серой зоне".
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