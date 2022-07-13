Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 12 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Российские СМИ: "американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара". Таким образом, пропагандисты пытаются обвинить силы НАТО в участии в войне с РФ на стороне Украины.



Дезинформация: В минобороны России заявили, что "используя БпЛА, украинские неонацисты нанесли удар двумя 120-мм минами по домам… в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Эта провокация киевского режима… организована западными кураторами, которые… подвергают опасности".

Фейк: Российские пропагандисты сообщили, что якобы офицеры ВСУ договорились с оккупантами "о продаже РСЗО HIMARS российской стороне за сумму в $800 тыс. и боекомплекта к нему за $330 тыс. Способ передачи - оставление пусковой установки в серой зоне".

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