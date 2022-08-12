English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 августа

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 августа

12 августа, 2022 пятница
22:35
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 12 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 12 августа россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "западным кураторам не нужна правда о Запорожской АЭС и реальных угрозах ядерной безопасности этого объекта, в то же время россия призывает Запад "поставить на место своих подопечных" из Украины и не препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС" .

Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "боевики украинских вооруженных формирований вблизи Зеленого Роща и Миролюбовки Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать для обвинения ВС РФ в неизбирательных ударах по инфраструктурным объектам".

Фейк: Пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на коллаборантов-"руководителей" временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: "в Энергодаре обнаружили обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в сторону Запорожской АЭС".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
Россия
фейк
пропаганда
руские фейки
Читайте также:
Держдума РФ
10 августа, 2022 среда
В России считают, что война в Украине прошла "точку невозвращения"
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
11 августа, 2022 четверг
Военный эксперт Катков рассказал варианты того, как ВСУ ударили по аэродрому в Крыму
Ганна Маляр
11 августа, 2022 четверг
Военный публично раскрыл стратегическую для ВСУ информацию, ведется следствие, - Анна Маляр
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.88
    Покупка 38.88
    Продажа 39.78
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
12 августа
22:55
Виктор Орбан
Виктора Орбана вызывают в румынский Национальный совет борьбы с дискриминацией из-за заявлений о "смешанных расах"
22:54
ВСУ уничтожили базу россиян в Запорожской области и 3 склада на оккупированных территориях
22:39
В Чехию через трубопровод "Дружба" снова начала поступать российская нефть
22:35
Пентагон
В Пентагоне заявили, что не предоставляли Украине оружие для ударов по Крыму
22:24
В оккупированной Горловке горит завод "Стирол", - СМИ
22:17
Десятки прилетов: пограничные Сумской области весь день обстреливали оккупанты
21:57
В Бучанском районе обнаружили тело мужчины, которого расстреляли оккупанты
21:49
Военная миссия под эгидой ООН, — волонтер Артур Палатный предлагает три шага, чтобы остановить ядерный террор России
21:45
В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки
21:41
студент
Студентам могут разрешить выезд за границу, - депутат Гришина
21:41
Аналитика
Сергей Згурец
Новейшие российские истребители Су-35 продемонстрировали очень низкую живучесть в украинском небе. Колонка Сергея Згурца
21:19
В Европу для усиления НАТО прибудет десантная дивизия США
21:17
В Испании запустили самую большую в мире солнечную электростанцию
21:11
Военнослужащие Госпогранслужбы благодаря дрону уничтожили вражеский танк
21:08
В Одессе нашли человека, который в соцсетях занимался антиукраинской агитацией
21:07
В Черногории мужчина устроил стрельбу на улице. 11 погибших
21:03
Дональд Трамп
ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов во время обысков у Трампа, - The Wall Street Journal
21:02
В Нью-Йорке мужчина с ножом напал на писателя Салмана Рушди
20:55
Над Николаевщиной ПВО сбила вражескую ракету, - Ким
20:45
В Днепровском метро из соображений безопасности устроили церемонию для выпускников школ
20:39
Хорватский боксер дал совет Усику перед боем с Джошуа
20:35
Обновлено
Россияне ударили по Краматорску, есть жертвы
20:34
В Amnesty International осудили действия россиян на ЗАЭС
20:31
Зеленский побеседовал с Папой Франциском и рассказал о преступлениях россиян в Украине
20:24
Жозеп Боррель
Боррель поддержал демилитаризацию ЗАЭС и призвал россиян вернуть станцию Украине
20:23
В Грузии оппозиция призвала ограничить продажу недвижимости для россиян
20:18
В Харьковской области полицейские пять часов отлавливали молодую африканскую львицу
20:15
Анка Фельдгузен
Посол Германии в Украине сравнила Путина с Гитлером
20:03
Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью: в городе пожар, ранена женщина, разрушены объекты инфраструктуры
20:03
РФ из-за многочисленных потерь не способна производить должную ротацию оккупантов, воюющих в передовых подразделениях, - Генштаб
19:54
Россияне пытаются возобновить боеспособность подразделений, которые понесли потери во время боевых действий на Юге Украины, - Генштаб
19:48
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:45
Китайский лидер Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом в ноябре, - WSJ
19:44
Оккупанты пытаются закрепиться на направлении Покровское – Бахмут
19:35
Российские военные
Россия проводит ротацию в приграничных районах Курской и Белгородской областей
19:29
В России заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно
19:29
Беларусь провела проверку готовности к применению системы боевого управления и оповещения вооруженных сил, - Генштаб
19:27
Учение на полигоне "Лосвидо" (Беларусь)
В Беларуси снова продлили военные учения – по меньшей мере до 20 августа
18:58
Казахстан будет экспортировать часть своей нефти в обход России, - Reuters
18:45
"Ультрамарафон благодарности": киевский спасатель пробежит 800 км в Варшаву, чтобы собрать 2 млн грн для ГСЧС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV