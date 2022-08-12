Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 12 августа россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "западным кураторам не нужна правда о Запорожской АЭС и реальных угрозах ядерной безопасности этого объекта, в то же время россия призывает Запад "поставить на место своих подопечных" из Украины и не препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС" .



Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "боевики украинских вооруженных формирований вблизи Зеленого Роща и Миролюбовки Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать для обвинения ВС РФ в неизбирательных ударах по инфраструктурным объектам".

Фейк: Пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на коллаборантов-"руководителей" временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: "в Энергодаре обнаружили обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в сторону Запорожской АЭС".

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