Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 12 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 12 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "западным кураторам не нужна правда о Запорожской АЭС и реальных угрозах ядерной безопасности этого объекта, в то же время россия призывает Запад "поставить на место своих подопечных" из Украины и не препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС" .
Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "боевики украинских вооруженных формирований вблизи Зеленого Роща и Миролюбовки Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать для обвинения ВС РФ в неизбирательных ударах по инфраструктурным объектам".
Фейк: Пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на коллаборантов-"руководителей" временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: "в Энергодаре обнаружили обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в сторону Запорожской АЭС".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное