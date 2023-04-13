Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 12 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 12 апреля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Геополитическая ситуация из-за биооружия США напоминает начало "атомной эры", – заявили в комиссии госдумы РФ по расследованию работы биолабораторий США в Украине.
В то же время представитель президента РФ Д. Песков сообщил, что "Россия будет привлекать внимание мира к незаконной работе биолабораторий США".
Фейк: "Западное оружие, поступающее в Украину, в частности ПЗРК и ПТРК, из-за коррупции расползается по миру, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов. Вскоре можно будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения над Европой", – заявили в МИД РФ.
Дезинформация: В госдуме РФ приняли заявление по поводу "уничтожения канонической украинской православной церкви", в которой указано, что "Киев поддерживает криминальную активность раскольнических структур и неонацистских организаций, захватывающих православные церкви, принудительно ликвидируют общины, совершают погромы в храмах и нападения на священников".
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