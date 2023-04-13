Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 12 апреля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Геополитическая ситуация из-за биооружия США напоминает начало "атомной эры", – заявили в комиссии госдумы РФ по расследованию работы биолабораторий США в Украине.

В то же время представитель президента РФ Д. Песков сообщил, что "Россия будет привлекать внимание мира к незаконной работе биолабораторий США".

Фейк: "Западное оружие, поступающее в Украину, в частности ПЗРК и ПТРК, из-за коррупции расползается по миру, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов. Вскоре можно будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения над Европой", – заявили в МИД РФ.

Дезинформация: В госдуме РФ приняли заявление по поводу "уничтожения канонической украинской православной церкви", в которой указано, что "Киев поддерживает криминальную активность раскольнических структур и неонацистских организаций, захватывающих православные церкви, принудительно ликвидируют общины, совершают погромы в храмах и нападения на священников".