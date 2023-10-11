Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация Директор службы внешней разведки РФ С. Нарышкин сказал: "Западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики на территории России".

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "На фоне нынешних событий на Ближнем Востоке член Палаты представителей Конгресса США М. Тейлор Грин предположила, что в боевых столкновениях в Израиле могло использоваться, в частности, ввезенное из Украины оружие, которое ранее было поставлено странами НАТО Очень грустно, что на Западе, пусть и с роковым опозданием, но начинают "прозревать".

Дезинформация: Российский телеграмм-канал "Девятый Вал" написал: "Украинская ИПСО продолжает работать над перепрограммированием сознания юных граждан страны в направлении антироссийского трека, внушая им установки о грядущем развале России, построение "Великой Украины" на ее обломках. Параллельно идет накачка ненависти к россиянам".