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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 октября

11 октября, 2023 среда
23:23
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 11 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация Директор службы внешней разведки РФ С. Нарышкин сказал: "Западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики на территории России".

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "На фоне нынешних событий на Ближнем Востоке член Палаты представителей Конгресса США М. Тейлор Грин предположила, что в боевых столкновениях в Израиле могло использоваться, в частности, ввезенное из Украины оружие, которое ранее было поставлено странами НАТО Очень грустно, что на Западе, пусть и с роковым опозданием, но начинают "прозревать".

Дезинформация: Российский телеграмм-канал "Девятый Вал" написал: "Украинская ИПСО продолжает работать над перепрограммированием сознания юных граждан страны в направлении антироссийского трека, внушая им установки о грядущем развале России, построение "Великой Украины" на ее обломках. Параллельно идет накачка ненависти к россиянам".

  • 9 октября россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
Украина
Россия
Война с Россией
Мария Захарова
фейк
пропаганда
руские фейки
ЦПД - Центр противодействия дезинформации
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