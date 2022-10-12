Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 11 октября россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Глава КГБ Беларуси И.Тертель сообщил о "подготовке в республике серии терактов с учетом создания совместной группировки вооруженных сил из РФ… на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, поддерживающие спецслужбы стран Запада".



Дезинформация: Отдельные СМИ РФ сообщили, что "массированные пуски ракет российская сторона сегодня не осуществляла, а все подобные сообщения создаются Центрами ИПСО только с одной целью – сообщить, что якобы выпущенные ракеты успешно сбиты".

Фейк: Вражеские Telegram-каналы сообщили, что "по прилету в Вышгороде начался большой пожар на Киевской гидроаккумулирующей электростанции", однако такая информация не соответствует действительности.

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