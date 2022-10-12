Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 11 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 11 октября россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Глава КГБ Беларуси И.Тертель сообщил о "подготовке в республике серии терактов с учетом создания совместной группировки вооруженных сил из РФ… на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, поддерживающие спецслужбы стран Запада".
Дезинформация: Отдельные СМИ РФ сообщили, что "массированные пуски ракет российская сторона сегодня не осуществляла, а все подобные сообщения создаются Центрами ИПСО только с одной целью – сообщить, что якобы выпущенные ракеты успешно сбиты".
Фейк: Вражеские Telegram-каналы сообщили, что "по прилету в Вышгороде начался большой пожар на Киевской гидроаккумулирующей электростанции", однако такая информация не соответствует действительности.
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