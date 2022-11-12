Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 ноября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Российские СМИ сообщили: "Глава Николаевской ОВА В. Ким заявил о начале фильтрации населения в Николаевской и Херсонской областях… журналисты на фильтрационные мероприятия не будут допускаться. На территории областей остались преимущественно пожилые люди, которые не захотели покидать свои дома".

Дезинформация: Пропагандистские медиа РФ сообщили, что "ВСУ вошли в Херсон после того, как были взорваны мосты, [российские] военные начали выходить из города [к этому моменту]… все больше признаков "большого соглашения", курируемого Дж.Салливан".

Фейк : Вражеские telegram-каналы распространяют сообщения, что "с приходом Украины многих жителей Херсона призывного возраста мобилизуют" в ряды ВСУ. Однако такая информация не соответствует действительности, поскольку мобилизационные мероприятия по всей территории Украины проходят по одному алгоритму.

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