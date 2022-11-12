Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 ноября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 11 ноября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 ноября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Российские СМИ сообщили: "Глава Николаевской ОВА В. Ким заявил о начале фильтрации населения в Николаевской и Херсонской областях… журналисты на фильтрационные мероприятия не будут допускаться. На территории областей остались преимущественно пожилые люди, которые не захотели покидать свои дома".
Дезинформация: Пропагандистские медиа РФ сообщили, что "ВСУ вошли в Херсон после того, как были взорваны мосты, [российские] военные начали выходить из города [к этому моменту]… все больше признаков "большого соглашения", курируемого Дж.Салливан".
Фейк : Вражеские telegram-каналы распространяют сообщения, что "с приходом Украины многих жителей Херсона призывного возраста мобилизуют" в ряды ВСУ. Однако такая информация не соответствует действительности, поскольку мобилизационные мероприятия по всей территории Украины проходят по одному алгоритму.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 39.71Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное