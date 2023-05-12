Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 11 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 мая россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пресссекретарь президента РФ Д. Песков заявил: "Такие решения, как конфискация активов Малофеева, бьют бумерангом по самим США и подрывают доверие к ним... Конфискация активов Малофеева в США является прямым посягательством на святое для Америки право собственности".
Дезинформация: "У нас образцовые отношения с центральноазиатскими странами. Залогом этому служит стратегический характер отношений. Но в понимание А. Ермака не вкладывается факт, что все, что происходит между РФ и Украиной, – производно от угроз, в частности военных, со стороны Киева, которые накапливались годами. От этой ситуации к отношениям России с государствами Центральной Азии – астрономическая дистанция", – заявила представитель МИД РФ М. Захарова.
Фейк: "Исчезновение Главнокомандующего ВСУ В.Залужного может означать начало внутренней бойни и массового бегства украинских элит", - заявил российский военкор М. Долгачев, несмотря на целый ряд опровержений этой информации.
- 10 мая заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла информацию врага о якобы ликвидации украинских командующих.
- Пропагандисты распространяют фотографии с якобы подарками для ветеранов Второй мировой войны от имени главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
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