Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 мая россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Пресссекретарь президента РФ Д. Песков заявил: "Такие решения, как конфискация активов Малофеева, бьют бумерангом по самим США и подрывают доверие к ним... Конфискация активов Малофеева в США является прямым посягательством на святое для Америки право собственности".

Дезинформация: "У нас образцовые отношения с центральноазиатскими странами. Залогом этому служит стратегический характер отношений. Но в понимание А. Ермака не вкладывается факт, что все, что происходит между РФ и Украиной, – производно от угроз, в частности военных, со стороны Киева, которые накапливались годами. От этой ситуации к отношениям России с государствами Центральной Азии – астрономическая дистанция", – заявила представитель МИД РФ М. Захарова.

Фейк: "Исчезновение Главнокомандующего ВСУ В.Залужного может означать начало внутренней бойни и массового бегства украинских элит", - заявил российский военкор М. Долгачев, несмотря на целый ряд опровержений этой информации.