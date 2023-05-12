Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 мая

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 мая

12 мая, 2023 пятница
00:59
Война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 11 мая

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 мая россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Пресссекретарь президента РФ Д. Песков заявил: "Такие решения, как конфискация активов Малофеева, бьют бумерангом по самим США и подрывают доверие к ним... Конфискация активов Малофеева в США является прямым посягательством на святое для Америки право собственности".

Дезинформация: "У нас образцовые отношения с центральноазиатскими странами. Залогом этому служит стратегический характер отношений. Но в понимание А. Ермака не вкладывается факт, что все, что происходит между РФ и Украиной, – производно от угроз, в частности военных, со стороны Киева, которые накапливались годами. От этой ситуации к отношениям России с государствами Центральной Азии – астрономическая дистанция", – заявила представитель МИД РФ М. Захарова.

Фейк: "Исчезновение Главнокомандующего ВСУ В.Залужного может означать начало внутренней бойни и массового бегства украинских элит", - заявил российский военкор М. Долгачев, несмотря на целый ряд опровержений этой информации.

Общество
Украина
Россия
военные силы Украины
Дмитрий Песков
Мария Захарова
фейк
Андрей Ермак
Военные новости
пропаганда
Валерий Залужный
руские фейки
Читайте также:
11 мая, 2023 четверг
Британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow
11 мая, 2023 четверг
Украина шокирует россиян своим контрнаступлением, - BILD
9 мая, 2023 вторник
Ломаченко в США высказался о войне РФ против Украины
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 37.89
  • EUR
    Покупка 40.82
    Продажа 41.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
12 мая
01:33
Украинка Калинина обыграла российскую теннисистку на турнире в Италии
01:13
Зеленский анонсировал "очень важные новости" об обороне Украины
00:48
Лига конференций: "Базель" сенсационно обыграл "Фиорентину" в полуфинале
00:34
"Рома" победила "Байер" в полуфинале Лиги Европы
00:19
"Севилья" потеряла победу над "Ювентусом" в первом полуфинале Лиги Европы
00:13
Определились все финалисты Евровидения-2023
2023, четверг
11 мая
23:59
Есть признаки подготовки побега окупантов из ЗАЭС: наш персонал готов зайти туда по первому вызову, - Энергоатом
23:42
Зеленский одобрил стратегический план реформирования системы правопорядка Украины
23:19
Адвокат Богуслаева объяснил просьбу клиента обменять его в Россию "состоянием здоровья"
22:58
Китай уже не может быть посредником в войне в Украине из-за "пророссийской нейтральности", - Боррель
22:32
Кемаль Киличдароглу
РФ вмешивается в выборы президента Турции, – заявление оппонента Эрдогана Киличдароглу
22:15
Экспосол Украины в Германии Мельник станет послом в Бразилии
21:45
Обзор
Великобритания предоставила ВСУ ракеты, которые могут уничтожить Крымский мост, ЮАР вооружает РФ, Трамп не будет поддерживать Украину. Мировые СМИ об Украине 11 мая
21:32
"Враг просто вводит нас в заблуждение": Маляр о жалобах окупантов под Бахмутом на нехватку боеприпасов
20:42
Оккупанты заявили, что вывезли из Запорожья 12 тыс. жителей, обещают "эвакуировать" еще 50 тыс.
20:38
Польша начала расследование роли экс-канцлера ФРГ Шредера в подготовке России к войне с Украиной, - СМИ
20:09
Судьба Тайваня зависит от Украины: Китай сдержит только поражение РФ, - посол Тайбэя в США
20:04
OPINION
Может ли украинский писатель материться и заниматься сексом?
20:00
Обзор
Победные новости 442-го дня войны: ВСУ ликвидировали 5 артподразделений врага, а Великобритания передаст ракеты, которые могут долететь до Крымского моста
19:58
Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году, - Резников
19:45
Эксклюзив
Жесткая оценка Папой Франциском агрессии РФ в отношении Украины сыграла бы более важную роль, чем попытки диалога, - доктор богословия Бабинский
19:32
Путин и Си Цзиньпин
МИД Германии и Франции: Китай должен определиться с войной в Украине и повлиять на РФ
19:15
война против РФ ВСУ
ВСУ за сутки поразили 5 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях и уничтожили их ПВО, - Генштаб
19:15
США Китай
Главная тема - Украина: советник президента США по национальной безопасности встретился с советником Си Цзиньпина
19:13
Обновлено
Посол США заявил, что ЮАР передала России оружие. В Претории ответили
19:08
Эксклюзив
На временно оккупированной Донетчине до мая бюджетники должны были написать отказ от украинского гражданства, - президент Центра исследований Соцперспектив Донбасса Гармаш
19:06
В Киеве саперы обезвредили найденные минометные снаряды времен Второй мировой войны
19:05
Интервью
Приватизационные аукционы пытаются сорвать те, кто не готов выпускать определенные объекты из-под своего влияния, – председатель наблюдательного совета Прозорро.Продажи Илья Михайлов
19:03
Эксклюзив
Грузия
Отмена виз и возобновление авиасообщения между Грузией и РФ - недружественный шаг по отношению к Украине и всему цивилизованному миру, - грузинский депутат Накопия
18:41
Польша передала Украине еще 4 истребителя МиГ-29: в общей сложности предоставлены уже 14 самолетов
18:11
"Активы, к сожалению, не дорожают": председатель наблюдательного совета Прозорро. Продажи о возобновлении крупной приватизации
18:05
OPINION
Путин и Трамп: кризис популистов
18:04
Россия грозится прекратить существование "зернового соглашения"
17:50
Эксклюзив
ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow способна проходить ПВО противника, - военный эксперт Рябых
17:49
Еврокомиссия нашла юридические основания использования активов РФ для восстановления Украины
17:33
Бойцы ВСУ на протезах пройдут пеший 120-километровый благотворительный марафон
17:31
Министр обороны Польши Блащак о ракете, найденной под Быдгощем: военные видели ее пролет, но не сообщили
17:28
В Бахрейне покажут украинский фильм "Мої думки тихі"
16:58
В России 4 дня не реагировали на сообщения о заминировании аэропорта из-за "майских праздников"
16:51
Врачи впервые провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора из Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV