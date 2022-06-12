Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 11 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Пророссийские Telegram-каналы распространяют видео, основной темой которого является якобы получение женщиной "похоронки" по поводу гибели сына, а через несколько дней после этого – повестки с требованием его прибытия в военный комиссариат. Однако российскую "актрису" издает ломаный украинский язык, звучащий в кадре.



Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" Херсонщины В.Сальдо заявил: "все кредиты, которые кто-то брал в [украинских] банках, можно не выплачивать, никакой ответственности за это не будет". Однако эта информация не соответствует действительности.

Фейк: Российские СМИ сообщили, что ВС РФ вывели из строя украинские корабли "Винница" и "Юрий Олефиренко" и даже опубликовали видео затопления "Винницы", однако корабль был списан еще в 2021 году.

При этом "Известия" написали, что суда были переданы США и Великобританией, однако они были произведены в СССР.

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