Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 11 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 11 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пророссийские Telegram-каналы распространяют видео, основной темой которого является якобы получение женщиной "похоронки" по поводу гибели сына, а через несколько дней после этого – повестки с требованием его прибытия в военный комиссариат. Однако российскую "актрису" издает ломаный украинский язык, звучащий в кадре.
Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" Херсонщины В.Сальдо заявил: "все кредиты, которые кто-то брал в [украинских] банках, можно не выплачивать, никакой ответственности за это не будет". Однако эта информация не соответствует действительности.
Фейк: Российские СМИ сообщили, что ВС РФ вывели из строя украинские корабли "Винница" и "Юрий Олефиренко" и даже опубликовали видео затопления "Винницы", однако корабль был списан еще в 2021 году.
При этом "Известия" написали, что суда были переданы США и Великобританией, однако они были произведены в СССР.
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