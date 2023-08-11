Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российский TG-канал "Первый Харьковский" пишет, что ночью в Константиновке ракетным ударом убило более 800 украинских военных.

Дезинформация: Заместитель председателя совбеза РФ Д. Медведев заявил: "Мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала".

Фейк: "Киевский режим – неонацистское злокачественное новообразование на теле Восточной Европы. Он зигует, устраивает факельные ходы, притесняет еврейское население и, конечно, исповедует тотальную русофобию", — заявила представитель МИД РФ М. Захарова.