Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 11 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российский TG-канал "Первый Харьковский" пишет, что ночью в Константиновке ракетным ударом убило более 800 украинских военных.
Дезинформация: Заместитель председателя совбеза РФ Д. Медведев заявил: "Мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала".
Фейк: "Киевский режим – неонацистское злокачественное новообразование на теле Восточной Европы. Он зигует, устраивает факельные ходы, притесняет еврейское население и, конечно, исповедует тотальную русофобию", — заявила представитель МИД РФ М. Захарова.
- Российские ресурсы распространили видео с фейковой рекламой в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую якобы разместили республиканцы.
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