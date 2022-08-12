Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 11 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 11 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Колобранты-"руководители" временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: "власти Украины готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы шантажировать Европу угрозой ядерной катастрофы, а Киев намеренно пытается попасть в хранилище ядерных отходов на ЗАЭС" .
Фейк: Представитель МИД РФ И. Нечаев заявил: "бесконтрольная накачка Киева вооружением уже привела к масштабному увеличению его контрабанды и появлению на "черном рынке"… по имеющейся информации, правоохранители стран ЕС ежемесячно изымают и возвращают в Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающих из этой страны".
Манипуляция: Пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на российское минобороны заявили: "фиксируется массовое дезертирство и самовольное уход от украинских националистов позиций на линии фронта".
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