Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 11 августа россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Колобранты-"руководители" временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: "власти Украины готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы шантажировать Европу угрозой ядерной катастрофы, а Киев намеренно пытается попасть в хранилище ядерных отходов на ЗАЭС" .



Фейк: Представитель МИД РФ И. Нечаев заявил: "бесконтрольная накачка Киева вооружением уже привела к масштабному увеличению его контрабанды и появлению на "черном рынке"… по имеющейся информации, правоохранители стран ЕС ежемесячно изымают и возвращают в Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающих из этой страны".

Манипуляция: Пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на российское минобороны заявили: "фиксируется массовое дезертирство и самовольное уход от украинских националистов позиций на линии фронта".

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