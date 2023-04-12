Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 11 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 апреля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "У Украины нет ни сил, ни средств для контрнаступления, … поэтому Вашингтон допустил эту утечку… Так США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал ВСУ", – заявил российский военный обозреватель В. Литовкин.
Манипуляция: В МИД РФ заявили, что строительство сервисного центра немецкого производителя оружия Rheinmetall в Румынии приведет к затягиванию конфликта и еще большей эскалации и без того беспрецедентной военно-политической напряженности в Европе.
"Что касается РФ, то она принимает и будет принимать необходимые меры для нейтрализации каких-либо угроз своей безопасности. В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений".
Дезинформация: "Именно на США лежит ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины, а парламентская комиссия госдумы РФ пришла к выводу, что военно-биологический проект США в Украине стал частью стратегии по разрушению ее суверенитета", - заявила депутат госдумы РФ И. Яровая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное