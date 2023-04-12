Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 апреля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "У Украины нет ни сил, ни средств для контрнаступления, … поэтому Вашингтон допустил эту утечку… Так США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал ВСУ", – заявил российский военный обозреватель В. Литовкин.

Манипуляция: В МИД РФ заявили, что строительство сервисного центра немецкого производителя оружия Rheinmetall в Румынии приведет к затягиванию конфликта и еще большей эскалации и без того беспрецедентной военно-политической напряженности в Европе.

"Что касается РФ, то она принимает и будет принимать необходимые меры для нейтрализации каких-либо угроз своей безопасности. В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений".

Дезинформация: "Именно на США лежит ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины, а парламентская комиссия госдумы РФ пришла к выводу, что военно-биологический проект США в Украине стал частью стратегии по разрушению ее суверенитета", - заявила депутат госдумы РФ И. Яровая.