Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 января
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 10 января
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 января россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что "опосредованно НАТО и США, безусловно, участвуют в конфликте [в Украине]… Де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружением, технологиями, разведывательной информацией. Поэтому здесь очевидна их вовлеченность".
Дезинформация: Секретарь Совбеза РФ М. Патрушев заявил, что США внезапно ушли из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине: "Внезапный уход американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться в Украине, где по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно".
Фейк: Вражеские СМИ сообщили, что "в Украине начали выдавать повестки подросткам" и заявили, что "матерям… пора ехать на Майдан и сносить украинскую хунту, [поскольку] В.Зеленский будет воевать до последнего украинца, включая женщин".
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