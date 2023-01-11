Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 января

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 января россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что "опосредованно НАТО и США, безусловно, участвуют в конфликте [в Украине]… Де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружением, технологиями, разведывательной информацией. Поэтому здесь очевидна их вовлеченность".

Дезинформация: Секретарь Совбеза РФ М. Патрушев заявил, что США внезапно ушли из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине: "Внезапный уход американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться в Украине, где по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно".

Фейк: Вражеские СМИ сообщили, что "в Украине начали выдавать повестки подросткам" и заявили, что "матерям… пора ехать на Майдан и сносить украинскую хунту, [поскольку] В.Зеленский будет воевать до последнего украинца, включая женщин".

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