Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 10 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "для достижения целей СВО принято решение перегруппировать войска… С этой целью в течение трех суток проведена операция по организованному опрокидыванию изюмско-балаклейской группировки войск... В ходе которой проведен ряд отвлекающих мер".

Дезинформация: Российские СМИ сообщили: "когда потери ВСУ станут известны, народное недовольство станет для Киева большей проблемой, чем войска РФ. Низкая мораль уже является проблемой для ВСУ, без грандиозных успехов произойдет перелом не только на фронте, но и в тылу – где за событиями наблюдают украинцы".

Дезинформация: Пропагандист В. Соловьев, опубликовал цитату депутат Бундестага Г.Гизи: "мы отказались от переговоров с РФ, я этого совсем не понимаю, потому что в военном плане Россию невозможно победить. Только если мы устроим третью мировую... Конечно, Украина имеет право на самооборону, но все равно придется…".

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