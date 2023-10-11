Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 10 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 октября россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев заявил: "ИГИЛ регулярно получает "большие спонсорские взносы от клики Зеленского", а также оружие, которое украли укронационалисты из поставок НАТО".
Дезинформация: Спикер госдумы РФ В. Володин заявил: "Соединенные Штаты Америки вместе с Брюсселем наполнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто там управляет всем, взяли и перепродали ее в страны Ближнего Востока".
Манипуляция: Пророссийский телеграмм-канал "Женщина с косой" написал: "В кулуарах пошли слухи, что в Румынии Зеленский обсуждал вопрос о депортации украинских беженцев-мужчин призывного возраста".
- 9 октября россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
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