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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 октября

11 октября, 2023 среда
02:28
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 10 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 октября россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев заявил: "ИГИЛ регулярно получает "большие спонсорские взносы от клики Зеленского", а также оружие, которое украли укронационалисты из поставок НАТО".

Дезинформация: Спикер госдумы РФ В. Володин заявил: "Соединенные Штаты Америки вместе с Брюсселем наполнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто там управляет всем, взяли и перепродали ее в страны Ближнего Востока".

Манипуляция: Пророссийский телеграмм-канал "Женщина с косой" написал: "В кулуарах пошли слухи, что в Румынии Зеленский обсуждал вопрос о депортации украинских беженцев-мужчин призывного возраста".

  • 9 октября россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
Украина
Россия
Дмитрий Медведев
Румыния
Владимир Зеленский
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ЦПД - Центр противодействия дезинформации
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