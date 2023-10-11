Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 октября россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев заявил: "ИГИЛ регулярно получает "большие спонсорские взносы от клики Зеленского", а также оружие, которое украли укронационалисты из поставок НАТО".

Дезинформация: Спикер госдумы РФ В. Володин заявил: "Соединенные Штаты Америки вместе с Брюсселем наполнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто там управляет всем, взяли и перепродали ее в страны Ближнего Востока".

Манипуляция: Пророссийский телеграмм-канал "Женщина с косой" написал: "В кулуарах пошли слухи, что в Румынии Зеленский обсуждал вопрос о депортации украинских беженцев-мужчин призывного возраста".