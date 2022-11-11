Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 ноября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: В посольстве РФ в Норвегии заявили: "Организаторы поставок вооружения Киеву не могут не осознавать угрозы попадания… оружия в руки ультраправых национал-радикалов и террористов не только в Украине, но и за ее пределами. Это не "фейки" и не "распропа" "… прецеденты попадания поставленного ВСУ вооружения на "черный рынок" подтверждены Европолом".

Манипуляция: В сети опубликовано обращение, которым предлагается канонизировать херсонского коллаборанта К. Стремоусова. Обоснованием просьбы является то, что Стремоусов "был одним из тех, кто защищал от нацизма... показывал весомость русского народа и "превосходство" РФ".

Фейк: В сети распространяются сообщения о том, что "Николаевская область полностью освобождена от оккупантов". Однако эта информация пока не соответствует действительности, о чем заявил глава Николаевской ОВА В. Ким: "Николаевщина освобождена почти полностью".

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