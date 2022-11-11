Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 ноября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 10 ноября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 ноября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: В посольстве РФ в Норвегии заявили: "Организаторы поставок вооружения Киеву не могут не осознавать угрозы попадания… оружия в руки ультраправых национал-радикалов и террористов не только в Украине, но и за ее пределами. Это не "фейки" и не "распропа" "… прецеденты попадания поставленного ВСУ вооружения на "черный рынок" подтверждены Европолом".
Манипуляция: В сети опубликовано обращение, которым предлагается канонизировать херсонского коллаборанта К. Стремоусова. Обоснованием просьбы является то, что Стремоусов "был одним из тех, кто защищал от нацизма... показывал весомость русского народа и "превосходство" РФ".
Фейк: В сети распространяются сообщения о том, что "Николаевская область полностью освобождена от оккупантов". Однако эта информация пока не соответствует действительности, о чем заявил глава Николаевской ОВА В. Ким: "Николаевщина освобождена почти полностью".
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