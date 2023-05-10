Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 10 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 мая россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "Киевский режим не имеет никакого морального права комментировать день победы, кого-то осуждать, что-то рекомендовать или требовать. Этот режим не имеет никакого отношения ни к великой победе, ни к городам-героям Киеву и Одессе, ни к более чем двум тысячам украинцев – героям советского союза".
Дезинформация: Цитируя заявление заместителя секретаря Совбеза РФ А. Гребенкина, российские медиа сообщили: "Сегодня употребление наркотиков считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой… Проведение "СВО" помогло перекрыть каналы поставки наркотиков из Украины".
Манипуляция: "Сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" американским комплексом Patriot невозможно. Такие заявления появляются из-за нехватки результатов, в частности на фоне снижения эффективности HIMARS, которым российские военные научились противодействовать", - заявил российский военный эксперт А. Леонков.
- 10 мая заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла информацию врага о якобы ликвидации украинских командующих.
- Пропагандисты распространяют фотографии с якобы подарками для ветеранов Второй мировой войны от имени главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
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