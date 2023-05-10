Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 мая россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "Киевский режим не имеет никакого морального права комментировать день победы, кого-то осуждать, что-то рекомендовать или требовать. Этот режим не имеет никакого отношения ни к великой победе, ни к городам-героям Киеву и Одессе, ни к более чем двум тысячам украинцев – героям советского союза".

Дезинформация: Цитируя заявление заместителя секретаря Совбеза РФ А. Гребенкина, российские медиа сообщили: "Сегодня употребление наркотиков считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой… Проведение "СВО" помогло перекрыть каналы поставки наркотиков из Украины".

Манипуляция: "Сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" американским комплексом Patriot невозможно. Такие заявления появляются из-за нехватки результатов, в частности на фоне снижения эффективности HIMARS, которым российские военные научились противодействовать", - заявил российский военный эксперт А. Леонков.