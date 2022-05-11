Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 10 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российские СМИ распространяют тезис о том, что "после зачистки Попасной" вооруженные формирования ОРДЛО "вышли на административную границу Луганской области". Этот тезис вбрасывается в инфопространство как победа и "выполнение целей спецоперации", несмотря на то, что в регионе продолжаются бои с оккупантами.
Фейк: В минобороны РФ заявили, что "ВС РФ исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в отличие от вооруженных формирований Украины, использующих больницы, жилые дома, церкви, детские сады и школы для укрытия боевых подразделений и размещение оружия".
Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что "британцы останутся без отопления из-за санкций против РФ, а уже сейчас 10 млн британцев могут оказаться перед выбором: замерзнуть или обеднеть. Из-за роста цен на горючее им уже тяжело оплачивать счета".
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