Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Российские СМИ распространяют тезис о том, что "после зачистки Попасной" вооруженные формирования ОРДЛО "вышли на административную границу Луганской области". Этот тезис вбрасывается в инфопространство как победа и "выполнение целей спецоперации", несмотря на то, что в регионе продолжаются бои с оккупантами.



Фейк: В минобороны РФ заявили, что "ВС РФ исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в отличие от вооруженных формирований Украины, использующих больницы, жилые дома, церкви, детские сады и школы для укрытия боевых подразделений и размещение оружия".



Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что "британцы останутся без отопления из-за санкций против РФ, а уже сейчас 10 млн британцев могут оказаться перед выбором: замерзнуть или обеднеть. Из-за роста цен на горючее им уже тяжело оплачивать счета".

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