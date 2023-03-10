Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 марта россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские СМИ сообщили: "В Угледаре ВСУ понимают, что проигрывают, поэтому прикрываются заградительными отрядами из наемников и национальных батальонов".

Манипуляция: Глава МИД РФ С.Лавров заявил: "Мы не видим никакой возможности вести переговоры, но мы на эту тему просто подчеркиваем лицо неуемной волны заявлений, что РФ не хочет переговоров. Но никто не упоминает об указе, подписанном В.А. Зеленским, запрещающим переговоры с Россией".

Дезинформация: Бывший депутат Европарламента Ф.Филиппо заявил, что "Соединенные Штаты взяли под контроль Украину для подготовки к Третьей мировой войне"