Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 10 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Премьер-министр Венгрии В.Орбан заявил, что "эмбарго на российский газ окончательно разрушит экономику Европы", поскольку "продолжение политики антироссийских санкций вонзит осиновые круги в экономику всей Европы, о развитии которой можно будет забыть на десятилетие вперед".



Дезинформация: "Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией, польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию", – с таким заявлением выступил глава российского МИД С.Лавров.

Манипуляция: Лукашенко сообщил, что "считает безосновательными упреки в вывозе украинского зерна, поскольку Россия предложила уже семь направлений его экспорта".

В то же время самопровозглашенный белорусский президент считает, что "США пытаются настроить ряд стран против РФ и Беларуси, мусируя тему украинского зерна".





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