Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 10 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 10 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Премьер-министр Венгрии В.Орбан заявил, что "эмбарго на российский газ окончательно разрушит экономику Европы", поскольку "продолжение политики антироссийских санкций вонзит осиновые круги в экономику всей Европы, о развитии которой можно будет забыть на десятилетие вперед".
Дезинформация: "Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией, польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию", – с таким заявлением выступил глава российского МИД С.Лавров.
Манипуляция: Лукашенко сообщил, что "считает безосновательными упреки в вывозе украинского зерна, поскольку Россия предложила уже семь направлений его экспорта".
В то же время самопровозглашенный белорусский президент считает, что "США пытаются настроить ряд стран против РФ и Беларуси, мусируя тему украинского зерна".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное