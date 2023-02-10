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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 февраля

10 февраля, 2023 пятница
22:46
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 10 февраля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ сообщили: "В. Залужный на Ставке докладывал об увеличении количества жертв за последний месяц боев, которое превысило прошлогодние ежемесячные потери. … Новый этап войны отличается от методов 2022 года, когда ВС РФ использовали умеренную тактику боевых действий. Сейчас применяется стратегия изматывание ВСУ с максимальными ударами артиллерии и авиации".

Фейк: Российские СМИ сообщили, что "в Украине продолжается насильственная мобилизация населения. Сотрудникам военкомата приходится "бегать газонами" за людьми, чтобы их самих не направили на поле боя как пушечное мясо. … Все давно бы закончилось, если бы Запад не подливал масла в огонь посредством финансов и техники".

Дезинформация: Генконсул РФ в Хьюстоне А. Захаров заявил: "Экспортно-импортные операции сильно просели из-за односторонних санкций США. … Интересам американских компаний это никоим образом не отвечает".

Украина
Россия
война с Россией
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Военные новости
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Валерий Залужный
руские фейки
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