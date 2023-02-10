Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 февраля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 10 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 февраля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российские СМИ сообщили: "В. Залужный на Ставке докладывал об увеличении количества жертв за последний месяц боев, которое превысило прошлогодние ежемесячные потери. … Новый этап войны отличается от методов 2022 года, когда ВС РФ использовали умеренную тактику боевых действий. Сейчас применяется стратегия изматывание ВСУ с максимальными ударами артиллерии и авиации".
Фейк: Российские СМИ сообщили, что "в Украине продолжается насильственная мобилизация населения. Сотрудникам военкомата приходится "бегать газонами" за людьми, чтобы их самих не направили на поле боя как пушечное мясо. … Все давно бы закончилось, если бы Запад не подливал масла в огонь посредством финансов и техники".
Дезинформация: Генконсул РФ в Хьюстоне А. Захаров заявил: "Экспортно-импортные операции сильно просели из-за односторонних санкций США. … Интересам американских компаний это никоим образом не отвечает".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 41.89Продажа 42.79
- Актуальное
- Важное