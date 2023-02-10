Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ сообщили: "В. Залужный на Ставке докладывал об увеличении количества жертв за последний месяц боев, которое превысило прошлогодние ежемесячные потери. … Новый этап войны отличается от методов 2022 года, когда ВС РФ использовали умеренную тактику боевых действий. Сейчас применяется стратегия изматывание ВСУ с максимальными ударами артиллерии и авиации".

Фейк: Российские СМИ сообщили, что "в Украине продолжается насильственная мобилизация населения. Сотрудникам военкомата приходится "бегать газонами" за людьми, чтобы их самих не направили на поле боя как пушечное мясо. … Все давно бы закончилось, если бы Запад не подливал масла в огонь посредством финансов и техники".

Дезинформация: Генконсул РФ в Хьюстоне А. Захаров заявил: "Экспортно-импортные операции сильно просели из-за односторонних санкций США. … Интересам американских компаний это никоим образом не отвечает".