Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Так называемый глава Чечни Р. Кадыров сообщил: "потери украинских военных на Ореховском направлении составили более тысячи человек, и их количество постоянно увеличивается".

Манипуляция: "Призываем тех, кто принимает решение в Вашингтоне по поводу украинского кризиса, одуматься. Увидеть наконец, что все ранее предпринятые действия ведут лишь к эскалации конфликта и новым человеческим жертвам ради иллюзорной победы над РФ на поле боя", - заявили в посольстве России в США.

Фейк: "Мы видим у противника очень большие потери, они продолжают бросать своих солдат на убой", - заявил гауляйтер оккупированной части Запорожской области Е. Балицкий.