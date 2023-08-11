Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 10 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 10 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Так называемый глава Чечни Р. Кадыров сообщил: "потери украинских военных на Ореховском направлении составили более тысячи человек, и их количество постоянно увеличивается".
Манипуляция: "Призываем тех, кто принимает решение в Вашингтоне по поводу украинского кризиса, одуматься. Увидеть наконец, что все ранее предпринятые действия ведут лишь к эскалации конфликта и новым человеческим жертвам ради иллюзорной победы над РФ на поле боя", - заявили в посольстве России в США.
Фейк: "Мы видим у противника очень большие потери, они продолжают бросать своих солдат на убой", - заявил гауляйтер оккупированной части Запорожской области Е. Балицкий.
- Сетью распространяется фейковая информация, что президент США Никсон предусмотрел американскую войну в Украине.
- Враг запустил дезинформационную кампанию о наборе американских студентов-должников в Интернациональный легион Украины.
- Ранее сообщалось, что враг распространяет фейк, что военные стали источником распространения гепатита В во львовских больницах.
- 8 августа российская пропаганда запустила новый фейк о мобилизации этнических украинцев в Канаде.
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