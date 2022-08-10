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Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 августа

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 августа

10 августа, 2022 среда
22:17
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 10 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 10 августа россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Пропагандистские СМИ РФ сообщили, что "европейцы устроили флешмоб #againstSanctions против антироссийских санкций, во время которого публикуют в Twitter фото пустых тарелок, поскольку еду "съели" санкции против России", однако информация о поддержке такой "акции" гражданами стран ЕС не соответствует действительности.

Фейк: В минобороны РФ сообщили, что владеют "данными о том, что киевский режим направит в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению граждан с пророссийскими взглядами, задержанным будут угрожать физической расправой над членами их семей, насилием и пытками".

Дезинформация: Первый заместитель главы администрации президента РФ С. Кириенко заявил: "руководство Украины и стран НАТО организовали провокацию в Буче с целью легализовать поставки тяжелого вооружения, то же сейчас происходит с обстрелами ВСУ территорий Запорожской АЭС".

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