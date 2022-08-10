Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 10 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 10 августа россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пропагандистские СМИ РФ сообщили, что "европейцы устроили флешмоб #againstSanctions против антироссийских санкций, во время которого публикуют в Twitter фото пустых тарелок, поскольку еду "съели" санкции против России", однако информация о поддержке такой "акции" гражданами стран ЕС не соответствует действительности.
Фейк: В минобороны РФ сообщили, что владеют "данными о том, что киевский режим направит в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению граждан с пророссийскими взглядами, задержанным будут угрожать физической расправой над членами их семей, насилием и пытками".
Дезинформация: Первый заместитель главы администрации президента РФ С. Кириенко заявил: "руководство Украины и стран НАТО организовали провокацию в Буче с целью легализовать поставки тяжелого вооружения, то же сейчас происходит с обстрелами ВСУ территорий Запорожской АЭС".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.76
Покупка 38.76Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное