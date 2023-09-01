Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 1 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пресс-секретарь Путина Д. Песков заявил: "размещение объектов по производству вооружения в Украине не будет способствовать урегулированию конфликта".
Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "Саудовская Аравия сообщила России, что встреча в Джидде по Украине планировалась для донесения бесперспективности дискуссий без участия РФ".
Манипуляция: "Зерновое соглашение было остановлено не по вине России, его можно продлить, если выполнить все обещания РФ", - заявил министр обороны России С. Шойгу.
- 1 сентября российская пропаганда распространяла фейк, что Украина превратилась в крупнейшего поставщика детей на нелегальные рынки торговли людьми.
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