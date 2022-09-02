Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 1 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 1 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила, что "Москва рассматривает заявление Госдепа США по биологической безопасности (совместное заявление США, Грузии, Украины и еще нескольких стран) как часть пропагандистской кампании, направленной на дальнейшие военно-биологические исследования Пентагона под прикрытием мирной деятельности ".
Дезинформация: Президент России В. Путин заявил, что "на территории сегодняшней Украины начали создавать угрожающий [РФ] антироссийский анклав. Поэтому наши ребята [оккупанты], которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию".
Фейк: В минобороны РФ заявили: "развязаны в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами Запорожской АЭС не оставляют сомнений в заблаговременной подготовке... этой провокации... В случае успеха операции по захвату станции, эксперты миссии стали бы щитом "украинских диверсантов".
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