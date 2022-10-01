Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 1 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 1 октября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Посол РФ в Нидерландах А. Шульгин заявил, что нидерландской стороне следует уважать свободный выбор, сделанный населением четырех территорий Украины по результатам референдумов, признанных легитимными многочисленными международными наблюдателями, включая и наблюдателей из самих Нидерландов.
Манипуляция: Первый заместитель министра культуры РФ С. Обривалин заявил: "Представители 48 стран снова пытаются использовать [ЮНЕСКО] для отстаивания своих политических интересов. Война в Украине длится уже 8 лет. Но ни одна из стран и слова не сказала о невинных жертвах в Донецке и Луганска, о разрушенных жизни российских и украинских детей".
Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" Запорожской области В. Рогов заявил, что ВСУ продолжают обстреливать береговую линию и территорию в районе города, где расположена Запорожская АЭС, кроме того, удары были нанесены в районе ТЭС".
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