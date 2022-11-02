Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 ноября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 1 ноября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 ноября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция В МИД России заявили, что "РФ рассмотрит возобновление участия в "зерновом соглашении", если Киев откажется от использования его положений для собственных военных целей".
Дезинформация: Во время разговора с президентом Турции Р. Эрдоганом В. Путин сообщил "о причинах принятого РФ решения приостановить действие "зернового соглашения", подчеркнув, что киевский режим при поддержке Западных кураторов использовал созданный для транспортировки зерновых гумкоридор с целью осуществления ударов по черноморскому флоту в Севастополе".
Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на херсонских коллаборантов сообщили, что "с 6 ноября будет происходить принудительная эвакуация жителей Каховского района", при этом отмечая, что местные жители едут по собственному желанию: "кто-то едет из-за страха за своих детей, а кого-то убедили".
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