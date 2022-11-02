Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 ноября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция В МИД России заявили, что "РФ рассмотрит возобновление участия в "зерновом соглашении", если Киев откажется от использования его положений для собственных военных целей".

Дезинформация: Во время разговора с президентом Турции Р. Эрдоганом В. Путин сообщил "о причинах принятого РФ решения приостановить действие "зернового соглашения", подчеркнув, что киевский режим при поддержке Западных кураторов использовал созданный для транспортировки зерновых гумкоридор с целью осуществления ударов по черноморскому флоту в Севастополе".

Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на херсонских коллаборантов сообщили, что "с 6 ноября будет происходить принудительная эвакуация жителей Каховского района", при этом отмечая, что местные жители едут по собственному желанию: "кто-то едет из-за страха за своих детей, а кого-то убедили".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb