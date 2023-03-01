Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 1 марта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 марта россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российские СМИ сообщили: "Коррупция в Украине вызывает серьезную обеспокоенность у представителей Минобороны США. Киев ненадлежащим образом использует американскую военную помощь. Часть западного оружия уже находили в Африке, куда она попала из-за контрабанды".
Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захаров заявил: "Порты Одессы и Черноморска, участвующие в "зерновом соглашении", могли использоваться для доставки в Украину радиоактивных материалов. … РФ предостерегает Киев от необдуманных действий, угрожающих жизнью тысяч людей".
Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на издание Helsingin Sanomat сообщили, что "эффективность бронированных машин разминирования, поставляемых Украине Финляндией, на базе танка Leopard 2 вызывает сомнения. … Ранее этот вид техники хотели снять с вооружения для использования финских сил обороны, поскольку он непригоден в климатических условиях страны".
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