Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 марта россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские СМИ сообщили: "Коррупция в Украине вызывает серьезную обеспокоенность у представителей Минобороны США. Киев ненадлежащим образом использует американскую военную помощь. Часть западного оружия уже находили в Африке, куда она попала из-за контрабанды".

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захаров заявил: "Порты Одессы и Черноморска, участвующие в "зерновом соглашении", могли использоваться для доставки в Украину радиоактивных материалов. … РФ предостерегает Киев от необдуманных действий, угрожающих жизнью тысяч людей".

Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на издание Helsingin Sanomat сообщили, что "эффективность бронированных машин разминирования, поставляемых Украине Финляндией, на базе танка Leopard 2 вызывает сомнения. … Ранее этот вид техники хотели снять с вооружения для использования финских сил обороны, поскольку он непригоден в климатических условиях страны".