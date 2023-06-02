Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "Киевский режим должен быть уничтожен как осиное гнездо, иначе оттуда будет постоянная угроза", – заявил заместитель главы Совбеза РФ Д. Медведев.

Дезинформация: "США, продвигая любые "танковые" или "истребительные" коалиции, заботятся прежде всего о расширении собственного присутствия на европейском рынке вооружений", – заявила официальный представитель МИД РФ М. Захарова.

Дезинформация: Министерство иностранных дел РФ опубликовало очередной брифинг на официальном сайте с заявлением: "Мероприятие нескрываемо поддерживает политику Киева по устранению этнических россиян".