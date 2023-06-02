Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 1 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "Киевский режим должен быть уничтожен как осиное гнездо, иначе оттуда будет постоянная угроза", – заявил заместитель главы Совбеза РФ Д. Медведев.
Дезинформация: "США, продвигая любые "танковые" или "истребительные" коалиции, заботятся прежде всего о расширении собственного присутствия на европейском рынке вооружений", – заявила официальный представитель МИД РФ М. Захарова.
Дезинформация: Министерство иностранных дел РФ опубликовало очередной брифинг на официальном сайте с заявлением: "Мероприятие нескрываемо поддерживает политику Киева по устранению этнических россиян".
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