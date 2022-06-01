Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 1 июня россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: В минобороны РФ сообщили, что "в Сумской области ожидается поставка ракетных систем большой дальности из США, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной России непосредственно из жилых районов города Шостка".

Манипуляция: Постоянный представитель РФ при организации по запрету химического оружия А.Шульгин заявил: "Россия предупредила ОЗХО о подготовке провокаций Украины с возможным использованием химических веществ. В настоящее время организация изучает предоставленную ему информацию".



Фейк: СМИ РФ со ссылкой на депутата госдумы РФ А.Картаполова сообщили: "Россия практически перестала нести потери во время войны в Украине… цифры, обнародовавшие минобороны РФ в марте — 1351 погибший. Есть раненые, но такого количества погибших нет, и это результат изменения подхода к ведению боевых действий.

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