Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 1 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 1 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В минобороны РФ сообщили, что "в Сумской области ожидается поставка ракетных систем большой дальности из США, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной России непосредственно из жилых районов города Шостка".
Манипуляция: Постоянный представитель РФ при организации по запрету химического оружия А.Шульгин заявил: "Россия предупредила ОЗХО о подготовке провокаций Украины с возможным использованием химических веществ. В настоящее время организация изучает предоставленную ему информацию".
Фейк: СМИ РФ со ссылкой на депутата госдумы РФ А.Картаполова сообщили: "Россия практически перестала нести потери во время войны в Украине… цифры, обнародовавшие минобороны РФ в марте — 1351 погибший. Есть раненые, но такого количества погибших нет, и это результат изменения подхода к ведению боевых действий.
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