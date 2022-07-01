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Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 июля

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 июля

1 июля, 2022 пятница
22:36
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 1 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 1 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Во время пленарного заседания IX Форума регионов РБ и РФ президент Беларуси А. Лукашенко заявил, что страны бывшего СССР должны "сблизиться" с РБ и РФ, иначе "эти страны рискуют потерять свой суверенитет и независимость, а то вообще исчезнуть".

Дезинформация: Российские пропагандистские медиа сообщили, что "в контексте новости о передаче Францией Украине очередных шести единиц САУ CAESAR" у них появилась информация о "торговле оружием на линии боевого столкновения, в том числе две пусковые установки CAESAR уже достались российской стороне за смешную цену - $120 тыс".

Фейк: Пропагандистские СМИ сообщили, что "в пакете военной помощи США передали Украине высокоточные боеприпасы для ракетной артиллерийской системы М142 HIMARS с дальностью поражения до 170 км для нанесения ударов по объектам в тылу вооруженных сил РФ.

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Украина
Россия
Белорусь
фейк
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